Премьер: в апреле карантин продолжится, вероятно его продлят до начала мая

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ранее распространенная в СМИ информация о выходе из карантина 14 апреля является фейковой, и скорее всего карантин продлится до начала мая.

Об этом он сообщил во время заседания правительства.

"Если будет зафиксировано динамику снижения заболеваемости, то только в мае мы начнем вести разговор о возможном ослаблении карантинных мероприятий. Это точно не будет сделано с 14 апреля, как было распространено в фейковых информациях.

В течение апреля мы не отступим от карантинного режима, который введен и будет, скорее всего, продлен до начала мая", - заявляет глава правительства.

По его словам, каждый украинец будет знать время и место когда он сможет вернуться к работе.

"В мае в условиях положительной динамики мы запустим экономику Украины по определенному плану, о котором будет дополнительно уведомлено ... каждый будет знать свою роль время и место когда он начнет полноценно работать", - резюмирует Шмыгаль.

Напомним:

Ранее Шмыгаль отмечал, что в случае снижения заболеваемости в начале мая на работу смогут выйти люди трудоспособного возраста.

Согласно макропрогнозу размещенном в постановлении правительства уровень инфляции возрастет до 11,6% (недавно заявлялось о 8,7%), а ВВП упадет на 4,8% (ранее 3,9%).

Прогноз средней зарплаты упал до 10 706 грн (с 11 тысяч).

Уровень безработицы, как и в ранее опубликованном прогнозе составит 9,4%.

В условиях жесткого карантина, в 57% украинцев закончатся деньги на жизнь через четыре недели или меньше, 6,9% имеют сбережений на несколько дней, 6,3% – на полгода или больше.

Экономическая правда