Премьер: в апреле карантин продолжится, вероятно его продлят до начала мая
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ранее распространенная в СМИ информация о выходе из карантина 14 апреля является фейковой, и скорее всего карантин продлится до начала мая.
Об этом он сообщил во время заседания правительства.
"Если будет зафиксировано динамику снижения заболеваемости, то только в мае мы начнем вести разговор о возможном ослаблении карантинных мероприятий. Это точно не будет сделано с 14 апреля, как было распространено в фейковых информациях.
В течение апреля мы не отступим от карантинного режима, который введен и будет, скорее всего, продлен до начала мая", - заявляет глава правительства.
По его словам, каждый украинец будет знать время и место когда он сможет вернуться к работе.
"В мае в условиях положительной динамики мы запустим экономику Украины по определенному плану, о котором будет дополнительно уведомлено ... каждый будет знать свою роль время и место когда он начнет полноценно работать", - резюмирует Шмыгаль.
Напомним:
Ранее Шмыгаль отмечал, что в случае снижения заболеваемости в начале мая на работу смогут выйти люди трудоспособного возраста.
Согласно макропрогнозу размещенном в постановлении правительства уровень инфляции возрастет до 11,6% (недавно заявлялось о 8,7%), а ВВП упадет на 4,8% (ранее 3,9%).
Прогноз средней зарплаты упал до 10 706 грн (с 11 тысяч).
Уровень безработицы, как и в ранее опубликованном прогнозе составит 9,4%.
В условиях жесткого карантина, в 57% украинцев закончатся деньги на жизнь через четыре недели или меньше, 6,9% имеют сбережений на несколько дней, 6,3% – на полгода или больше.
Экономическая правда
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