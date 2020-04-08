Дефицит перед праздником: Украина экспортировала самолетом в Израиль 40 тонн яиц
Среда, 8 апреля 2020, 12:56
7 апреля грузовой рейс израильской авиакомпании El Al с 40 тоннами яиц вылетел из Киева в Израиль.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил заместитель посла Израиля в Украине Йоав Быстрицки.
Он отметил, что правительства двух стран работали над тем, чтобы увеличить квоты и разрешить экспорт.
По сообщениям СМИ, перед праздником Песах (еврейской Пасхой), который отмечается 8 апреля, в Израиле начался дефицит куриных яиц.
Экономическая правда
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