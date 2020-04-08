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Дефицит перед праздником: Украина экспортировала самолетом в Израиль 40 тонн яиц

Среда, 8 апреля 2020, 12:56
 

7 апреля грузовой рейс израильской авиакомпании El Al с 40 тоннами яиц вылетел из Киева в Израиль.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил заместитель посла Израиля в Украине Йоав Быстрицки.

Он отметил, что правительства двух стран работали над тем, чтобы увеличить квоты и разрешить экспорт.

По сообщениям СМИ, перед праздником Песах (еврейской Пасхой), который отмечается 8 апреля, в Израиле начался дефицит куриных яиц.

Экономическая правда

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Израиль экспорт авиа

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