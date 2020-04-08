Дефицит перед праздником: Украина экспортировала самолетом в Израиль 40 тонн яиц

7 апреля грузовой рейс израильской авиакомпании El Al с 40 тоннами яиц вылетел из Киева в Израиль.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил заместитель посла Израиля в Украине Йоав Быстрицки.

Он отметил, что правительства двух стран работали над тем, чтобы увеличить квоты и разрешить экспорт.

По сообщениям СМИ, перед праздником Песах (еврейской Пасхой), который отмечается 8 апреля, в Израиле начался дефицит куриных яиц.

Экономическая правда