В платежки украинцев добавят еще одну коммуслугу

КП "Киевтеплоэнерго" выделило плату за обслуживание домовых счетчиков тепла и горячего водоснабжения и вынесет ее отдельной строкой в ​​платежке. Такие изменения введут во всех городах Украины.

Источник: пресс-служба КП

Дословно: "В счетах на оплату жилищно-коммунальных услуг за март, которые киевляне получат в апреле, появится отдельная строка с платой за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды".