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Финское посольство опровергло информацию о чартерах для украинских заробитчан

Вторник, 7 апреля 2020, 09:29
 

Информацию об организации чартеров в Финляндию с украинскими сезонными работниками не подтверждают компетентные финские органы.

Источник: сообщение посольства Финляндии в Киеве

Дословно: "Недавно в финских, а также и в украинских СМИ появилась информация о том, что Финляндия планирует организовывать чартерные рейсы, чтобы украинские сезонные работники могли приехать в Финляндию.

Однако, эта информация не является подтвержденной финскими компетентными органами".

Детали: В то же время посольство обещает проинформировать граждан, если ситуация с путешествиями в Финляндию изменится.

Что предшествовало: 6 апреля в СМИ появилась информация, что министерство труда Финляндии планирует организовать чартеры для доставки в страну сезонных сельхозработников из Украины.

Напомним:

За 10 дней из Польши в Украину вернулось более 100 тыс. украинцев, что составляет примерно 12% украинских трудовых мигрантов. О дефиците рабочих рук из Украины заявляют на предприятиях пищевой промышленности и в логистических компаниях

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Украинская правда

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Финляндия

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