Несмотря на карантин, продажи новых легковых электромобилей выросли

В марте 2020 года украинскую регистрацию получили 53 новых легковых элетромобиля - на 36% больше по сравнению с мартом 2019 года.

Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Отмечается, что, как и прежде, лидером на рынке электрокаров остается Nissan Leaf - за март 19 авто этой модели (все б/у) получили украинские номера.

На втором месте - Tesla Model S (47 автомобилей, из которых только один - новый).

Замыкает топ-3 Tesla Model 3 (32 авто - все бывшие в употреблении).

Также в топ-5 Volkswagen e-Golf (19 авто, все - б/у) и Audi E-Tron (17 авто, все - новые).

Напомним:

В марте 2020 украинцы купили и зарегистрировали 6244 новых легковых автомобилей - это на 15% меньше относительно показателей марта прошлого года.