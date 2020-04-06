Гривня на закрытии межбанка укрепилась

6 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,20 - 27,23 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,10 - 27,15 гривни;

Евро - 29,26 - 29,31 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,97 - 27,44 гривни. Евро покупают по 28,90 гривни, продают по 29,64 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,95 - 27,04 гривни, евро - 29,01 - 29,03 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 26,98 - 27,16 гривни, евро - 28,94 - 29,20 гривни.

Напомним:

Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 22 копейки, установив его на 6 апреля на уровне 27,37 гривни за доллар.

3 апреля котировки гривни к доллару на окрытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,48 гривни за доллар.

3 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,46 гривни за доллар.

Экономическая правда