Порт Пивденный поставил рекорд по месячному грузообороту
Понедельник, 6 апреля 2020, 17:13
Портовые операторы, работающие в порту Пивденный, в марте обработали в общей сложности 5,5 миллиона тонн грузов.
Об этом сообщает администрация порта.
Этот показатель превысил предыдущий абсолютный рекорд месячной перевалки, установленный в августе 2019 года, на 3,7% или почти на 200 тысяч тонн.
Всего за январь-март 2020 портовые операторы порта Южный обработали 15 млн тонн грузов. В основном это руда, уголь и зерновые: их доля составляет 79,3% общего грузооборота.
Экономическая правда
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