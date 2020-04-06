Порт Пивденный поставил рекорд по месячному грузообороту

Портовые операторы, работающие в порту Пивденный, в марте обработали в общей сложности 5,5 миллиона тонн грузов.

Об этом сообщает администрация порта.

Этот показатель превысил предыдущий абсолютный рекорд месячной перевалки, установленный в августе 2019 года, на 3,7% или почти на 200 тысяч тонн.

Всего за январь-март 2020 портовые операторы порта Южный обработали 15 млн тонн грузов. В основном это руда, уголь и зерновые: их доля составляет 79,3% общего грузооборота.

Экономическая правда