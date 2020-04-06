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В "Борисполе" занято 70% паркомест для самолетов

Понедельник, 6 апреля 2020, 16:19
 

В международном аэропорту "Борисполь" занято 70% площади паркомест для самолетов.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта "Борисполь" сообщает Укринформ.

"Сейчас в Международном аэропорту "Борисполь" занято 70% паркомест ... Соответствующая стоянка платная для перевозчиков, стоимость определяется условиями договора", - говорится в ответе.

Отмечается, что на перроне аэропорта расположены самолеты авиакомпаний "Международные авиалинии Украины", "Азур Эйр Украина", "Роза Ветров", SkyUp Airlines, Bravo, самолеты бизнес-авиации.

Напомним:

Компания Stratojets опубликовала иллюстрации уменьшения трафика авиаперевозок за март в США, Европе и Австралии.

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