В "Борисполе" занято 70% паркомест для самолетов
Понедельник, 6 апреля 2020, 16:19
В международном аэропорту "Борисполь" занято 70% площади паркомест для самолетов.
Об этом сообщила пресс-служба аэропорта "Борисполь" сообщает Укринформ.
"Сейчас в Международном аэропорту "Борисполь" занято 70% паркомест ... Соответствующая стоянка платная для перевозчиков, стоимость определяется условиями договора", - говорится в ответе.
Отмечается, что на перроне аэропорта расположены самолеты авиакомпаний "Международные авиалинии Украины", "Азур Эйр Украина", "Роза Ветров", SkyUp Airlines, Bravo, самолеты бизнес-авиации.
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