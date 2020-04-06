За неделю "Укрспирт" поставил 300 тысяч литров сырья для антисептиков

За неделю "Укрспирт" поставил почти 300 тысяч литров дезинфицирующего средства украинским производителям.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Ранее "Укрспирт" не производил сырье для антисептиков. Законодатели утвердили такое нововведение на прошлой неделе в рамках борьбы с коронавируса. За короткий срок мы поставили уже около 300 тысяч литров дезинфицирующего средства производителям антисептиков.

Сейчас у нас подписаны соответствующие договоры с 32 украинскими компаниями", - отметил и.о. главы компании Сергей Блескун.

ГП "Укрспирт" поставляет сырье производителям антисептиков, которые ранее уже работали с ритейлерами на украинском рынке (компаниями, занимающимися розничной продажей товаров) и в которых соответствующие производственные планы для изготовления антисептиков разных объемов.

Напоминаем, согласно внесенным изменениям в законодательство, ГП "Укрспирт" производить дезинфицирующее средство на базе своих заводов до 30 апреля включительно.

30 марта, Верховная Рада проголосовала за законопроект №3275, который, среди прочего, позволяет изготавливать дезинфицирующее средство (сырье для антисептиков) на базе заводов ГП "Укрспирт".

Экономическая правда