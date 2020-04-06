Приватбанк со скидками продаст 10 нефтебаз на более чем 70 миллионов — СЕТАМ

Приватбанк продаст через онлайн-аукцион OpenMarket 10 нефтебаз с суммарной стартовой ценой более 70 миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба СЕТАМ.

Отмечается, что нефтебазы будут торговаться со скидками до 87%, например, цены будут стартовать с 18 млн грн вместо 55, и с 4 млн грн вместо 14 млн.

Нефтебазы находятся в Кировоградской, Харьковской, Житомирской, Сумской и Хмельницкой областях.

Напомним, как сообщает Интерфакс-Украина, в августе ПриватБанк продал на аукционах OpenMarket девять нефтебаз за 15,67 млн грн при первоначальной суммарной стоимости 9,4 млн грн.

Недавно "Приватбанк" через суд пытался расторгнуть договор лизинга на 247 автозаправочные станции сети "Приват", однако суд по иску 38 компаний-арендаторов этих АЗС запретил банку совершать действия по возвращению или истребованию объектов лизинга.

Экономическая правда