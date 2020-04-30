Компания "Укроборонпрома" имела договор о совместной деятельности с компаниями друзей Гладковского-младшего

Государственная компания "Укрспецэкспорт", которая входит в структуру концерна "Укроборонпром", в декабре 2015 года подписала договор о совместной деятельности с частными компаниями ООО "Оптимумспецдеталь" и ООО "Ренал".

Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на письмо тогдашнего директора "Укрспецэкспорта" Павла Букина на имя директора "Укроборонпрома" Романа Романова, а также на сам договор.

В частности Букин просит считать совместную деятельность "автоматически квалифицированным при заключении соответствующих договоров" с заводами концерна "Укроборонпром".

"Общее соглашение, о которой не было ранее известно, объясняет, почему с подконтрольными фирмами Виталию Жукову и Андрею Рогозе, друзьями Гладковского-младшего, без тендеров оборонные заводы массово заключали соглашения", - резюмировал Каневский.

Необходимость совместного соглашения Букин обосновал задержками в поставке материалов и комплектующих для бронетанковой техники, что негативно влияет на имидж компании, и с целью налаживания бесперебойной поставки по низким ценам.

Договор о совместной деятельности предусматривает распределения прибыли пропорционально взносам в совместной деятельности участников.

Спільна угода Укрспецекспорт Оптимумспецдеталь (PDF)

Спільна угода Укрспецекспорт Оптимумспецдеталь (Text) ​

В частности, ГК "Укрспецэкспорт" внес 30% от общей суммы вкладов, что составляет 85,7 тыс грн.

ООО "Оптимумспецдеталь" и ООО "Ренал" внесли по 35%, что составляет по 100 тыс грн соответственно.

Напомним:

30 апреля НАБУ и САП сообщили о подозрении 6 лицам, уличенным в коррупции в оборонной сфере. Среди привлеченных к ответственности - бывший заместитель министра обороны и фактические руководители ООО "Оптимумспецдеталь" - компании-поставщицы запчастей предприятиям государственного концерна "Укроборонпром".

Из-за действий ООО "Оптимумспецдетали" государство недосчиталось более 49 млн грн.

Фактические руководители этой компании вместе с другими субъектами хозяйствования в 2015-2017 годах наладили схему по поставкам товаров неизвестного происхождения предприятиям государственного концерна "Укроборонпром" с уклонением от уплаты налогов.

Всего в результате такой деятельности поставлено товаров на сумму около 165 млн грн, из которых не уплачены 49 млн грн налогов, а "сэкономленные" таким образом средства легализовали путем совершения ряда незаконных финансовых операций.

В феврале 2018-го Павел Букин стал директором всего концерна "Укроборонпром".

Широкой публике Букин стал известен после расследования "Bihus.info" о том, как люди из окружения Петра Порошенко курирующих хищения в оборонной сфере и обсуждают распределение денег в том числе для Павла Букина.

Фигуранты расследования оценивают роль нынешнего директора "Укроборонпому" в собственных аферах как "Паше я бы ничего не давали".