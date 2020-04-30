Госструктуры закупили товаров и услуг на борьбу с коронавирусом на 2,6 миллиарда – ProZorro

Государственные структуры по состоянию на 30 апреля провели закупки товаров, работ и услуг для противодействия коронавирусу на сумму 2,6 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ProZorro.

Отмечается, что крупнейшим поставщиком по сумме заключенных договоров за весь период карантина стало казенное научно-производственное объединение "Форт" МВД Украины (142,1 млн грн, по состоянию на 30 апреля).

"Все контракты компания заключила со структурами Нацполиции. В частности, "Форт" поставил 250 тысяч костюмов биологической защиты для Центра обслуживания подразделений Нацполиции на сумму 69,8 млн грн. Основная деятельность компании - производство и изготовление оружия", - говорится в сообщении.

Далее в рейтинге идет частная компания "Медгарант", которая имеет 31 заключенный договор на сумму 95 млн грн. "Медгарант" поставляла аппараты ИВЛ для медучреждений Харькова, Одессы, Тернополя, Полтавы, в том числе 13 аппаратов для Харьковской городской больницы скорой и неотложной медицинской помощи на сумму 10,9 млн грн.

Замыкает топ-3 по сумме имеющихся контрактов киевское КП "Киивмедспецтранс" (87,6 млн грн).

"Предприятие в основном предоставляет транспортные услуги медицинским учреждениям Киева. Наибольший контракт - с Киевским центром экстренной медицинской помощи на специальное транспортное обеспечение медицинских учреждений за 74,5 млн грн", - отмечают в ProZorro.

Также в топ-5 поставщиков частная компания "Ксенко" (82,1 млн грн) - она, в частности, поставила 17 комплектов ИВЛ для Львовского фтизиопульмонологического лечебно-диагностического центра на сумму 20,1 млн грн.

Замыкает топ-5 поставщиков по сумме контрактов частная компания "Лаб-сервис" (64,1 млн грн). Она поставила 49 аппаратов ИВЛ для Департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА на сумму 37,2 млн грн.

При этом топ-поставщиков по количеству заключенных сделок является другим.

"Больше всего контрактов заключила частная компания "Лизоформ медикал" (398 выигранных тендеров за период карантина). На втором месте медицинский центр "М.Т.К." (331). На третьем сеть торговых центров "Эпицентр К" (321). На четвертом - БаДМ-Б (314). На пятом - компания "Медисан" (176)", - заявили в ProZorro.

Экономическая правда