ЕЦБ оставил базовую процентную ставку на нулевом уровне
Европейский центральный банк сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, а ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%.
Об этом сообщает пресс-служба ЕЦБ.
Отмечается, что центробанк также оставил ставку маржианальнимы кредитам на уровне 0,25%.
В ЕЦБ подчеркнули, что ставки останутся на таком уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю.
Кроме этого, Европейский центральный банк заявил, что запускает новую программу долгосрочного кредитования банков еврозоны.
Также регулятор снизил ставку по операциям целевого долгосрочного кредитования и объявил о готовности увеличить масштаб программы выкупа облигаций PEPP (Сейчас составляет 750 млрд евро).
Напомним:
ВВП еврозоны в первом квартале 2020 снизился на рекордные 3,8%, вместо прогнозируемых 3,5%.
Экономическая правда
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