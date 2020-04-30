ЕЦБ оставил базовую процентную ставку на нулевом уровне

Европейский центральный банк сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, а ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%.

Об этом сообщает пресс-служба ЕЦБ.

Отмечается, что центробанк также оставил ставку маржианальнимы кредитам на уровне 0,25%.

В ЕЦБ подчеркнули, что ставки останутся на таком уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю.

Кроме этого, Европейский центральный банк заявил, что запускает новую программу долгосрочного кредитования банков еврозоны.

Также регулятор снизил ставку по операциям целевого долгосрочного кредитования и объявил о готовности увеличить масштаб программы выкупа облигаций PEPP (Сейчас составляет 750 млрд евро).

Напомним:

ВВП еврозоны в первом квартале 2020 снизился на рекордные 3,8%, вместо прогнозируемых 3,5%.

Экономическая правда