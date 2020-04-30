Страны ЕС просят Еврокомиссию изменить правила компенсации за отмененные рейсы

12 стран ЕС обратились к Еврокомиссии с просьбой временно изменить правила компенсации авиакомпаний своим клиентам за отмененные авиарейсы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Правительства 12 стран-членов ЕС в среду обратились к Еврокомиссии с просьбой временно изменить правила компенсации за отмененные авиарейсы в связи с кризисом, обусловленным коронавирусом.

С такой совместной инициативой выступили министры транспорта Бельгии, Франции, Нидерландов, Ирландии, Чехии, Польши, Латвии, Португалии, Мальты, Кипра, Болгарии и Греции.

Вместо полной компенсации стоимости билетов предлагают предоставлять клиентам ваучеры на будущие полеты.

Просьбу аргументируют тем, что сейчас авиакомпании, потеряв огромную долю прибыли, не имеют средств для выплаты компенсаций.

Ваучеры должны были бы иметь ограниченный срок действия, с правом получить денежную компенсацию, если человек не планирует путешествий до того времени, когда этот срок истекает, а также с предохранителями на случай банкротства авиакомпании.

Изменения предлагали внести в приоритетном порядке. В то же время на встрече министров транспорта ЕС представители некоторых правительств выступили против, отмечая, что пассажиры имеют полное право на денежную компенсацию.

Ранее еврокомиссар по вопросам транспорта отмечала, что авиакомпании обязаны предоставлять денежную компенсацию за отмененные рейсы, если только клиент сам не согласится на ваучер.

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Европейская правда