Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

30 апреля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 14:30 установились на уровне 26,92 - 26,95 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 14:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,92 - 26,95 гривни;

Евро - 29,26 - 29,29 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,92 - 27,17 гривни. Евро покупают по 29,01 гривни, продают по 29,40 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,05 - 27,13 гривни, евро - 29,08 - 29,25 гривни.

Средний курс валют в обменниках Украины: доллар - 27,02 - 27,13 гривни, евро - 29,11 - 29,25 гривни.

Напомним:

30 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,93 - 26,96 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 30 апреля на уровне 26,97 гривни за доллар.

Экономическая правда