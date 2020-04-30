Международное энергетическое агентство прогнозирует падение спроса на все энергоносители, кроме возобновляемых

На фоне пандемии коронавируса спрос снизился почти на все виды энергоносителей, и в 2020 году падение продолжится.

Об этом говорится в докладе агентства.

По прогнозам МЭА, спрос на энергоносители упадет на 6% - это в семь раз больше, чем во время кризиса 2008 года.

При этом, больше всего спрос снизится в развитых странах: в США - на 9%, в ЕС - на 11%.

Самое сильное падение спроса прогнозируют по углю - на 8%, на газ - на 5%.

В то же время подчеркивается, что в связи с карантинными ограничениями вырос спрос на альтернативные источники энергии - солнце, ветер, гидро- и атомную энергетику.

Прогнозируют, что в 2020 году их доля в выработке электроэнергии может достичь 40%.

Агентство отмечает, что окончательный эффект от пандемии коронавируса можно будет оценить после того, как страны снимут ограничения.

Экономическая правда