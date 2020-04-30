Китай на два года освободит электромобили от налога

Китай с 1 января 2021 по 31 декабря 2022 года освободит автомобили на новых источниках энергии (NEV) от 10% налога при покупке.

Это официально подтвердили в Министерстве финансов и Министерстве промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), сообщает HevCars.

В соответствии с политикой Китая, к NEV относятся полностью электрические автомобили (BEV), плагин-гибридные (PHEV), в том числе с расширенным диапазоном и транспортные средства на топливных элементах (FCEV).

Автомобили на новых источниках энергии должны быть включены в каталог, выпущенный MIIT и Государственной налоговой администрацией Китая.

Для моделей, включенных в каталог, производители или импортеры автомобилей могут подать заявку на освобождение от налогов, затем проверяется MIIT и на последнем этапе утверждается соответствующим налоговым органом.

Позже появилось дополнительное разъяснение о постепенном сокращении субсидий на 10%, 20% и 30% в период между 2020 и 2022 годами. Кроме того, в объяснении отмечается, что льготы будут применяться только к транспортным средствам с базовой ценой в 300 000 юаней (около $42 500). Кроме этого, правительство Китая впервые ограничило количество NEV доступных для субсидий - не более 2 миллионов единиц в год.

После корректировки субсидия будет варьироваться для NEV с запасом хода от 300 до 400 км в размере 16 200 юаней ($ 2 300) в 2020 году, а на электромобили с запасом хода более 400 км - 22 500 юаней ($ 3 200). В течение следующих двух лет ставки субсидий будут снижаться на 1800 ($ 255) и 2500 ($ 350) юаней соответственно.

Отметим, что с середины 2019 года в Китае наблюдался длительный спад продаж NEV из-за существенного сокращения субсидий. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), продажи NEV за первый квартал 2020 сократились на 56,4% в годовом итоге - до 114 000 единиц.

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