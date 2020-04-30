Boeing официально объявил о сокращении 10% сотрудников

Авиакомпания Boeing официально объявила о том, что сокращает 10% работников в условиях резкого падения спроса на самолеты на фоне пандемии коронавируса - всего уволят около 16 тысяч сотрудников.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.

Отмечается, что в некоторых подразделениях, в том числе в подразделении по производству пассажирских самолетов, сократят 15% сотрудников.

По словам гендиректора компании Дэвида Калхуна, Boeing сократит производство самолетов - до семи Boeing 787 в месяц против 14 годом ранее, производство 777 и 777X уменьшат с 5 до 3 в месяц.

А производство самолетов 767 и 747 останется на прежнем уровне.

Кроме этого, компания планирует уже в 2020 году возобновить производство самолетов 737 MAX, которое приостановили после двух катастроф в прошлом году.

В 2021 году Boeing планирует довести производство 737 MAX до 31 в месяц.

Компания также обнародовала финансовые результаты за 1 квартал 2020 года. В частности, чистый убыток Boeing в этот период составил 1,35 млрд долларов против прибыли в размере 2,35 млрд долларов в 2019 году.

При этом, выручка компании упала до 16,9 млрд долларов (на 26%).

Напомним:

Ранее AFP со ссылкой на 2 источника сообщало, что авиакомпания Boeing планирует уволить 10% сотрудников подразделения гражданской авиации для уменьшения расходов в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.