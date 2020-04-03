Милованов посоветовал выплачивать безработным на карантине по 5 тысяч и рассказал где взять деньги

Экс-министр экономики Тимофей Милованов предлагает выплачивать людям, которые потеряли работу из-за карантина по 5000 гривен.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Развитые страны оказывают государственную поддержку до 80% от зарплаты работников до кризиса (см, например, Австрию, Великобританию, или Чехию).

... Средняя зарплата в Украине колеблется на уровне 10-11 тыс грн. Количество рабочей силы 17,4 млн человек. Предположим 5 млн человек (30% от рабочей силы) будут нуждаться в поддержке.

И государство будет выплачивать, скажем, не 80% зарплаты как в развитых странах, а 50% - 5 тыс грн. Тогда получаем общую сумму расходов - 25 млрд грн в месяц.

Значит при карантине на 3-4 месяца, государство должно забюджетировать 100 млрд грн на поддержку людей, которые потеряют работу", - пишет эксминистр.

Также Милованов заявил, что развитые страны предоставляют пакеты поддержки бизнеса и людям на уровне 5-10% (США, Канада, Великобритания, ЕС, Австралия). В Украине размер поддержки сейчас значительно меньше.

Экс-министр предлагает "взять деньги" у международных учреждений, через облигации внутреннего госзайма и "напечатав" новые.

"Нужно дожать программу МВФ, которая также откроет финансирование от ЕС, Всемирного банка и других международных организаций. Также поддержку нужно получать от других стран.

И наконец есть стандартные механизмы внутреннего финансирования, через ОВГЗ.... Стоит ли проводить (фактически) эмиссию, если не будет хватать финансирования через рыночные механизмы? По моему мнению, да, из-за беспрецендентной ситуации", - резюмирует Милованов.

Напомним:

В условиях жесткого карантина, в 57% украинцев закончатся деньги на жизнь через четыре недели или меньше, 6,9% имеют сбережений на несколько дней, 6,3% – на полгода или больше. Согласно макропрогнозу размещенном в постановлении правительства уровень инфляции возрастет до 11,6% , а ВВП упадет на 4,8% . Прогноз средней зарплаты упал до 10 706 грн. Уровень безработицы составит 9,4%. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в случае снижения заболеваемости в начале мая на работу смогут выйти люди трудоспособного возраста.

Экономическая правда