Курс валют: "черный" рынок, межбанк, обменники

3 апреля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 14:00 установились на уровне 27,42 - 27,48 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 14:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,37 - 27,40 гривни;

Евро - 29,56 - 29,59 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,19 - 27,69 гривни. Евро покупают по 29,19 гривни, продают по 30,01 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,29 - 27,42 гривни, евро - 29,23 - 29,56 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,26 - 27,44 гривни, евро - 29,24 - 29,59 гривни.

Напомним:

Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 16 копеек, установив его на 3 апреля на уровне 27,59 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,08 гривни (на 2 апреля - 30,32 гривни).

3 апреля котировки гривни к доллару на окрытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,48 гривни за доллар.

Экономическая правда