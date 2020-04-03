Минфин определил банки для выплат пенсий и зарплат бюджетникам

Министерство финансов опубликовало список уполномоченных банков, через которые будет осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы сотрудникам бюджетных учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что на сегодня уполномоченными являются 43 банка.

Перечень уполномоченных банков:

АО "Ощадбанк"

АО КБ "ПРИВАТБАНК"

АО АБ "Укргазбанк"

АО "Укрэксимбанк"

АО "АГРОПРОСПЕРИС БАНК"

АО "КБ "Аккордбанк "

АО "АКЦЕНТ-БАНК"

АО "АЛЬФА-БАНК"

АО "Банк Альянс"

АО "БАНК ВОСТОК"

АО КБ "Глобус Банк"

АО "Восточно-УКРАИНСКИЙ БАНК "ГРАНТ"

АО "Идея Банк"

АО АКБ "Индустриалбанк"

АО "БАНК "Клиринговый дом"

АО "КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

АО "Коммерческий Индустриальный Банк"

АО "Банк Кредит Днепр"

АО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК"

АО "Кредобанк"

АО "КРИСТАЛБАНК"

АО АКБ "Львов"

АО "МЕГАБАНК"

АО "МЕТАБАНК"

АО "Международный Инвестиционный Банк"

АО "МОТОР-БАНК"

АО "МТБ БАНК"

АО "ОТП Банк"

АО АБ "ЮЖНЫЙ"

АО "Пиреус Банк МКБ"

АО "ПОЛИКОМБАНК"

АО "Полтава-банк"

АО "ПРАВЭКС БАНК"

АО "ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК"

АО "АКБ "РАДАБАНК"

АО "Райффайзен Банк Аваль"

АО "БАНК СИЧ"

АО "ТАСкомбанк"

АО "Укрстройинвестбанк"

АО "УкрСиббанк"

АО "Универсал Банк"

АО "БАНК ФОРВАРД"

АО "Юнекс Банк"

Напомним:

В январе Кабинет министров изменил порядок отбора уполномоченных банков на право выплаты пенсий, денежной помощи и зарплат бюджетникам.

27 декабря 2019 ода Кабмин отменил ограничения по перечню банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты.

Экономическая правда