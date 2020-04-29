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СБУ подозревает экс-чиновника в хищении недр на 200 миллионов

Среда, 29 апреля 2020, 20:35
 

Бывший депутат Житомирского городского совета и директор местного предприятия под видом работ по созданию водоема для рыбохозяйственных нужд начали самовольная добыча песка.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Злоумышленники вели "работы" на пяти земельных участках площадью 9,3 гектара. Незаконно добытый песок продавали за наличные физическим лицам, предприятиям Житомира и Коростышевского района.

Инициированные СБУ инженерно-экологические экспертизы показали, что дельцы успели добыть 840 тысяч кубических метров песка на 182 миллиона гривен, а самовольной разработкой недр нанесли убытки государству еще на 204 миллиона гривен.

Украинская правда

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СБУ Житомир строительство

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