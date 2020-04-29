Новый аэропорт Берлина планируют открыть 31 октября, с опозданием на 9 лет

Новый аэропорт Берлина получил разрешение на открытие, которое теперь запланировано на 31 октября. Дата переносилась уже шесть раз за последние девять лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Аэропорт Берлин-Бранденбург должен был открыться в марте 2011 года, но задержки и скандалы приостановили начало его работы почти на десятилетие.

На этой неделе органы надзора за строительством выдали необходимые разрешения, через 14 лет после начала строительства. Он заменит старые берлинские аэропорты "Тегель" и "Шенефельд".

Строительство аэропорта к югу от "Шенефельда" началось в 2006 году. Но сочетание дизайнерских провалов и других проблем превратило Берлин-Бранденбург в национальный позор, поскольку даты открытия менялись уже шесть раз.

В аэропорту возникали проблемы с проектом, потом пришлось менять все противопожарные двери и кабели, затраты на строительство постоянно росли.

Вскоре выяснилось, что увеличение количества рейсов в Берлин означало, что аэропорт уже не будет достаточно большим даже к моменту открытия.

Аэропорт еще ждут эксплуатационные испытания, а авиационные власти также должна выдать разрешения, но чиновники говорят, что ничто не помешает осеннему открытию.

Как сообщалось, федеральное правительство Германии пока не будет разрешать поездки на большие расстояния для своих граждан в условиях пандемии коронавируса.

Европейская правда