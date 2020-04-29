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Еврокомиссия одобрила пакет мер для поддержки транспорта

Среда, 29 апреля 2020, 15:46
 

Еврокомиссия одобрила пакет мер по поддержке транспортной сферы в условиях эпидемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее сообщение размещено на сайте Еврокомиссии.

Еврокомиссия приняла пакет мер, которые облегчат положение транспортного сектора путем устранения административных барьеров и увеличение гибкости.

Пакет включает меры по поддержке авиации, железнодорожного и морского транспорта, речного и дорожного транспорта в связи с кризисом, обусловленным пандемией коронавируса.

"Сегодняшние предложения предлагают конкретные пути облегчения ежедневной работы транспортного сектора. Также они должны помочь компаниям сосредоточиться на необходимом сейчас восстановлении", - отметила еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Вэлян.

Среди предложений - продлить срок действия лицензий для перевозчиков, чтобы им не нужно было с дополнительными трудностями возобновлять их в условиях карантина. Также временно откладываются регулярные проверки.

В сфере авиаперевозок, предложения касаются работы компаний, обеспечивающих наземное обслуживание и требований к лицензированию авиаперевозчиков; в сфере морских перевозок - уменьшение или отмена портовых инфраструктурных собрания.

Для железных дорог некоторых стран-членов на три месяца продлевают срок внедрения законодательства ЕС по безопасности и взаимной совместимости железных дорог.

Дополнительные предложения могут обнародовать на следующей неделе.

Также Комиссия удовлетворила запросы 11 стран-членов относительно временного исключения из правил ЕС относительно времени пребывания за рулем и отдыха, чтобы помочь обеспечить своевременную доставку товаров, если водители попадают в очереди на границах. Еще 9 стран ожидают ответа на такие запросы.

Европейская правда

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Еврокомиссия транспорт

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