МАУ анонсировала 11 спецрейсов для эвакуации украинцев и вылета иностранцев из Украины
МАУ анонсирует 11 специальных рейсов в Украину из разных стран мира и обратных рейсов в начале мая.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
"С 1 по 9 мая 2020 года авиакомпания "Международные авиалинии Украины" выполнит одиннадцать специальных международных рейсов для граждан Украины и нерезидентов, имеющих право въезда в нашу страну. Иностранные граждане, соответственно, смогут воспользоваться рейсами МАУ в обратном направлении для вылета из Украины в эти же даты", - говорится в сообщении.
Среди них - рейсы из Нидерландов, Швейцарии, Германии, Канады, Италии, Испании, Израиля, Чехии, Египта, ОАЭ.
На сайте авиакомпании открывается продажа билетов на следующие рейсы:
1 мая: Амстердам - Киев и Тель-Авив - Киев;
3 мая: Женева - Киев, Дубай - Киев, Шарм-эль-Шейх - Киев;
5 мая: Торонто - Киев, Дортмунд - Киев, Прага - Киев;
7 мая: Мадрид - Киев, Милан - Киев;
9 мая: Мюнхен - Киев.
Приобрести билеты можно через форму бронирования, которая соответствует каждому конкретному рейсу и дате. "Регистрация на рейсы будет осуществляться исключительно в аэропорту вылета и является бесплатной", - добавляют в сообщении. С условиями перелета на специальных рейсах можно ознакомиться на сайте МАУ.
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