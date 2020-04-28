Крупнейшего интернет-провайдера уличили в неуплате налогов почти на 7 миллионов
Одного из крупнейших украинских интернет провайдеров подозревают в неуплате 6,7 миллиона гривен налогов.
Источник: прокуратура Киева
Детали: Расследование установило, что руководитель IТ-компании в течение 2016-2018 годов вносил в финансово-хозяйственные документы заведомо ложные сведения о несуществующих взаимоотношениях с предприятиями, имеющими признаки фиктивности.
Таким образом руководитель компании уклонился от уплаты налогов на сумму 6,7 млн гривен, чем нанес ущерб государственному бюджету на указанную сумму.
Руководителю предприятия сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).
Следствие в уголовном производстве продолжается.
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