Болгария планирует начать летний туристический сезон 1 июля

Правительство Болгарии рассчитывает начать активный туристический сезон с 1 июля.

Об этом заявила министр туризма Болгарии Николина Ангелкова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

"Мы планируем начать подготовку с 15 июня и начать активный летний сезон с 1 июля", - сказала Ангелкова.

Отмечается, что туризм генерирует 12% ВВП Болгарии, в этой сфере заняты 11% трудоспособных болгар.

" Вместе мы работаем над тем, чтобы болгарский туристический продукт был высокого качества, у нас есть много туристических возможностей. Я надеюсь, что этот кризис сделает нас сильнее и сплоченнее, несмотря на ту напряженность, которую каждый из нас испытывает в связи с неопределенностью на данном этапе", - отметила Ангелкова.