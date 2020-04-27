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1 покупатель на 10м² и проверка температуры: МОЗ опубликовал требования для работы рынков

Понедельник, 27 апреля 2020, 20:30
 

Продовольственные рынки будут работать при наличии у всех продавцов и покупателей медицинских масок, а на входах на рынок будет осуществляться температурный скрининг.

Источник: Facebook-страница Степанова

Прямая речь Степанова: "На ближайшем заседании правительства будем рассматривать вопрос восстановления продовольственных рынков. Министерство здравоохранения подготовило соответствующее постановление.

Для того, чтобы это было безопасно, Минздрава и Минэкономики разработали четкий алгоритм санитарного контроля работы рынков".

Детали: Он опубликовал инфографику с требованиями, при которых будут работать продовольственные рынки.

 

Что этому предшествовало: В понедельник стало известно, что Кабинет министров позволит работать ряде продовольственных рынков - решение планируют рассмотреть 29 апреля.

Украинская правда

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Минздрав рынки

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