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США заявили, что следят за Кабмином после увольнения Нефьодова и Верланова

Понедельник, 27 апреля 2020, 18:10
 

Посольство США в Украине заявило, что следит за процессом назначения новых руководителей в таможню и налоговую службу.

Источник: Твиттер посольства США в Украине

Дословно: "ЕС и США пристально следят за назначениями в Кабинете министров Украины лиц в таможенной и налоговой службах.

Важно соблюдать честные, конкурентные процедуры, основанные на заслугах, и не рисковать долговременными реформами, которые поддерживают международные партнеры".

Что этому предшествовало:

24 апреля Кабмин уволил председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефьодова.

Сергей Верланов возглавил налоговую службу в мае 2019 года. Максим Нефьодов стал руководителем Таможенной службы в июле.

Верланов считает свое увольнение ничем не обоснованным "политическим решением".

Нефьодов сказал, что отставка стала сюрпризом для многих министров.

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Украинская правда

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США Налоговая

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