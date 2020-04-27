США заявили, что следят за Кабмином после увольнения Нефьодова и Верланова
Посольство США в Украине заявило, что следит за процессом назначения новых руководителей в таможню и налоговую службу.
Источник: Твиттер посольства США в Украине
Дословно: "ЕС и США пристально следят за назначениями в Кабинете министров Украины лиц в таможенной и налоговой службах.
Важно соблюдать честные, конкурентные процедуры, основанные на заслугах, и не рисковать долговременными реформами, которые поддерживают международные партнеры".
Что этому предшествовало:
24 апреля Кабмин уволил председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефьодова.
Сергей Верланов возглавил налоговую службу в мае 2019 года. Максим Нефьодов стал руководителем Таможенной службы в июле.
Верланов считает свое увольнение ничем не обоснованным "политическим решением".
Нефьодов сказал, что отставка стала сюрпризом для многих министров.
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