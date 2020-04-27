Производитель полуфабрикатов вытеснил "Нафтогаз" из десятки крупнейших импортеров газа за месяц – СМИ

ООО "Пирятинский деликатес" с начала апреля импортировало 9,4 млн кубометров природного газа. В период с 1 по 20 апреля компания вошла в десятку крупнейших импортеров газа в Украину, обойдя НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает издание ExPro.

По расчетам издания потребление природного газа ООО "Пирятинский деликатес" составляет около 4-6 тыс куб м в месяц.

С марта компания начала импорт природного газа, всего в период март-апрель импортировала почти 20 млн куб м.

Сообщается, что компания покупала газ на границе у компании SGAS, которая зарегистрирована в Словакии на Юрия Полищука.

SGAS занимается поставками газа в Украину, в 2020 году среди его покупателей было две компании: ООО "Пирятинский деликатес" и ООО "Газ Ком Трейд".

В 2019 году SGAS поставляла газ для ООО "Спец Газ Энерго", в 2018р - для ООО "Интер Газ Трейдинг".

ООО "Газ Ком Трейд" крупный импортер газа - с начала года компания импортировала почти 90 млн куб м газа, а также 11,5 млн куб м растаможила из режима "таможенный склад".

В прошлом году "Газ Ком Трейд" импортировала около 180 млн куб м газа, большую часть которого приобрела в Colombanier Analytics.

В ноябре 2019 года появилась информация, что Главное следственное управление Нацполиции совместно с ДФС ведут расследование по факту контрабанды природного газа на таможенной территории Украины.

ООО "Трейдер Газ", в 2019р, импортировало 171 млн куб м газа, а растаможило - только 40 млн куб м газа. В деле контрабанды газа ООО "Трейдер Газ" фигурировала ООО "Газ Ком Трейд".

Справка.

ООО "Пирятинский деликатес" производитель замороженных полуфабрикатов и мороженого. Основатель БЕВЕРЛАЙФ (Великобритания)

В 2019р компания победила в трех тендерах Министерства обороны на поставку продуктов питания на сумму 40 млн грн.

В марте 2019-го АМКУ оштрафовал "Пирятинский деликатес" за сговор на тендере на 93 млн гривен. Также штраф получили еще 21 компания.