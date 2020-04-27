Дубилет планирует запустить фонд ранних инвестиций для украинского бизнеса

Экс-министр Кабинета министров и соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет планирует запустить фонд ранних инвестиций и приглашает украинский бизнес к сотрудничеству.

Об этом он заявил на своей Facebook-странице.

"Я планирую запустить фонд ранних инвестиций и приглашаю украинских предпринимателей к сотрудничеству.

Если у вас есть планы по запуску бизнеса в Украине, или бизнес находится на ранней стадии и готов к масштабированию — напишите мне на dubilet.fund@gmail.com", - пишет Дубилет

Он подчеркивает, что бизнес может быть любой отрасли, хотя предпочтение будет отдаваться b2c (бизнес для потребителя - ЭП).

"Что я могу привнести в бизнес, помимо инвестиций:

- управленческий опыт,

- компетенция в IT,

- участие в продвижении бизнеса.

Я не планирую слишком сильно входить в управление, но и не планирую быть просто пассивным инвестором. В общем, smart money", - резюмирует Дубилет.

Напомним, после отставки правительства Дубилет заявил, что возвращается в бизнес, но планирует довести до конца часть начатых проектов.

Экономическая правда