Дубилет планирует запустить фонд ранних инвестиций для украинского бизнеса
Экс-министр Кабинета министров и соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет планирует запустить фонд ранних инвестиций и приглашает украинский бизнес к сотрудничеству.
Об этом он заявил на своей Facebook-странице.
"Я планирую запустить фонд ранних инвестиций и приглашаю украинских предпринимателей к сотрудничеству.
Если у вас есть планы по запуску бизнеса в Украине, или бизнес находится на ранней стадии и готов к масштабированию — напишите мне на dubilet.fund@gmail.com", - пишет Дубилет
Он подчеркивает, что бизнес может быть любой отрасли, хотя предпочтение будет отдаваться b2c (бизнес для потребителя - ЭП).
"Что я могу привнести в бизнес, помимо инвестиций:
- управленческий опыт,
- компетенция в IT,
- участие в продвижении бизнеса.
Я не планирую слишком сильно входить в управление, но и не планирую быть просто пассивным инвестором. В общем, smart money", - резюмирует Дубилет.
Напомним, после отставки правительства Дубилет заявил, что возвращается в бизнес, но планирует довести до конца часть начатых проектов.
Экономическая правда
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