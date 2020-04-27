Мининфраструктуры рассматривает возможность привлечения кредита для поддержки "Украэроруха"
В Мининфраструктуры изучают возможность привлечения кредитных средств для финансовой помощи ГП "Укреаэрорух".
Об этом говорится в ответе министерства на запрос "Слидство.Инфо".
В ведомстве подчеркнули, что финансовое состояние "Украэроруха" сейчас является критическим.
Это, в частности, связывают с уменьшением полетов над Украиной из-за прекращения международного пассажирского сообщения.
"Вопрос о предоставлении финансовой помощи "Украэроруху" требует скорейшего решения. Мининфраструктуры рассматривает несколько путей", - говорится в сообщении.
В частности, речь идет о привлечении кредита в банке или займе от другой компании, которая относится к сфере управления министерства.
"Мининфраструктуры принимаются все возможные меры, в пределах определенных законодательством, с целью разрешения кризисной ситуации", - заявили в министерстве в ответ на запрос.
При этом, оказание помощи из государственного бюджета требует изменений в законодательстве.
Как отмечает "Слидство.Инфо", перед этим работникам "Украэроруха" сократили зарпаты на треть в связи с "антикоронавирусными" ограничениями и уменьшением полетов.
"На предприятии ввели режим простоя, который будет действовать до конца мая. По словам пресс-службы "Украэроруха", такие мероприятия дают возможность не прибегать к массовому сокращению персонала", - отмечает издание.
Напомним:
Ранее сообщалось, что авиакомпания "МАУ" должна "Украэроруху" 1,2 млрд грн за услуги по аэронавигации.
В январе 2020 года Кабинет министров утвердил финансовый план "Украэроруха" на 2020 год - для модернизации и обновления аэронавигационной системы Украины предусматривается привлечь долгосрочные кредиты в размере 344,7 млн грн.
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