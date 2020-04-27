Мининфраструктуры рассматривает возможность привлечения кредита для поддержки "Украэроруха"

В Мининфраструктуры изучают возможность привлечения кредитных средств для финансовой помощи ГП "Укреаэрорух".

Об этом говорится в ответе министерства на запрос "Слидство.Инфо".

В ведомстве подчеркнули, что финансовое состояние "Украэроруха" сейчас является критическим.

Это, в частности, связывают с уменьшением полетов над Украиной из-за прекращения международного пассажирского сообщения.

"Вопрос о предоставлении финансовой помощи "Украэроруху" требует скорейшего решения. Мининфраструктуры рассматривает несколько путей", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о привлечении кредита в банке или займе от другой компании, которая относится к сфере управления министерства.

"Мининфраструктуры принимаются все возможные меры, в пределах определенных законодательством, с целью разрешения кризисной ситуации", - заявили в министерстве в ответ на запрос.

При этом, оказание помощи из государственного бюджета требует изменений в законодательстве.

Как отмечает "Слидство.Инфо", перед этим работникам "Украэроруха" сократили зарпаты на треть в связи с "антикоронавирусными" ограничениями и уменьшением полетов.

"На предприятии ввели режим простоя, который будет действовать до конца мая. По словам пресс-службы "Украэроруха", такие мероприятия дают возможность не прибегать к массовому сокращению персонала", - отмечает издание.

Напомним:

Ранее сообщалось, что авиакомпания "МАУ" должна "Украэроруху" 1,2 млрд грн за услуги по аэронавигации.

В январе 2020 года Кабинет министров утвердил финансовый план "Украэроруха" на 2020 год - для модернизации и обновления аэронавигационной системы Украины предусматривается привлечь долгосрочные кредиты в размере 344,7 млн грн.