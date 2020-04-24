В Нидерландах ожидают исторически высокого дефицита бюджета в 12% от ВВП

В этом году правительство Нидерландов ожидает исторически высокий дефицит бюджета - 92 миллиарда евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Это составляет 11,8 процента от валового внутреннего продукта (ВВП). "Это колоссальная цифра, такого фактически не было вне военным временем. Это беспрецедентный кризис", - заявил министр финансов Вупке Хоэкстра.

Согласно европейским бюджетным правилам дефицит обычно не должен превышать 3%, но в Европе было решено, что этот предел теперь может быть превышен из-за коронавирусного кризиса.

При этом правительство Нидерландов отмечает, что ожидаемый дефицит будет скорректирован еще раз позже.

Правительство предусматривает значительное сокращение экономики из-за вируса. Предполагаются гораздо более низкие налоговые поступления, а также расходы огромных сумм помощи. Хоэкстра подсчитывает, что государственный долг составит 65,2 процента ВВП. В соответствии с действующими правилами ЕС, разрешенный лимит составляет 60 процентов, но этот показатель также был скорректирован в соответствии с коронакризи.

Как сообщалось, лидеры государств-членов ЕС поддержали финансовый пакет экстренной помощи на сумму 540 миллиардов евро, который согласовали министры Еврозоны, чтобы помочь бизнесу и работникам в Евросоюзе пережить экономический кризис, вызванный пандемией.

Европейская правда