Авиакомпания SkyUp начинает развивать грузовые перевозки - для этого компания получила все необходимые лицензии и разрешения, а также - провела реконфигурацию 7 самолетов с пассажирского флота.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Первые грузовые рейсы компания уже выполнила в марте и апреле этого года (около 50 рейсов), транспортируя преимущественно грузы медицинского назначения.

Грузовые перевозки авиакомпания планирует осуществлять и после открытия пассажирского авиасообщения по окончании карантина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выполнение грузовых перевозок как части деятельности планировалось SkyUp еще до начала распространения коронавируса.

"По состоянию на сегодня переоборудованы 7 воздушных судов компании - четыре Boeing 737-800 и три Boeing 737-900. Еще 2 самолета будут переоборудованы в ближайшее время", - рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что компания не имеет ограничений по странам выполнения грузовых рейсов. Сейчас основная часть полетов осуществляется за грузом в Китай, а оттуда - в страны Европы.

Напомним:

Украинская авиакомпания "SkyUp Airlines" не планирует сокращать работников и в период карантина сосредотачивается на выполнении полетов, в частности эвакуационных, грузовых и специальных рейсов.

Экономическая правда