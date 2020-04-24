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Франция до конца мая решит, когда возобновлять работу баров и ресторанов

Пятница, 24 апреля 2020, 16:44
 

Франция до конца мая примет решение, когда барам и ресторанам будет разрешено снова открыться.

Об этом заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Бары и рестораны во Франции были закрыты с 14 марта, за три дня до того, как вступил в силу более широкий приказ о пребывании дома, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса.

"Нет ничего хуже, чем поспешить с повторным открытием, которое затем заставит нас снова закрыться. Это было бы огромным разочарованием для владельцев ресторанов, огромным разочарованием и для всех французов", - сказал Ле Мер.

Правительство заявило, что объявит более детальный план выхода из карантина на следующей неделе.

С 11 мая дети начнут возвращаться в школу, но это будет организовано поэтапно, а группы учащихся будут намного меньше, чтобы снизить риск заражения.

Также с 11 мая французов обяжут носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте.

Европейская правда

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Франция

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