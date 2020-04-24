Рада открыла путь для быстрого рассмотрения "антиколомойского" закона

Народные депутаты не поддержали отмену изменений в регламент Верховной Рады, которые были приняты 16 апреля, – теперь глава парламента Дмитрий Разумков может подписать их.

Источник: внеочередное заседание Верховной Рады

Детали: Народные депутаты рассмотрели четыре постановления: 1043-П, 1043-1, 1043-2, 1043-3

За первое постановление проголосовали 56 депутатов, за второе – 61 депутат, за третье – 48, за четвертое – 53 депутата

Следовательно, парламент сможет рассматривать закон о банках во втором чтении с 16 тысячами поправок по особой процедуре, согласно закону №1043.

Большинство поправок к закону, который затрагивает интересы олигарха Игоря Коломойского, уже рассмотрел комитет – так что в зале процедура будет не такой длительной.

Депутаты на внеочередном заседании возмущались принятыми изменениями в регламент.

В частности, "слуга народа" Максим Бужанский заявил, что менять регламент под конкретный законопроект – позорно.

Иван Крулько из "Батькивщины" привел примеры Франции, где в один из законов рассматривали более 137 тысяч поправок, и США, где выступление парламентария слушали 21 час, и заявил, что Украину превращают в "банановую республику". Он заверил, что закон об изменениях регламента будет обжалован в Конституционном суде.

Ирина Геращенко из "Европейской солидарности" заявила: "Законы 16 апреля ничем не отличаются от диктаторских законов 16 января (2014 года)".

Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа") упрекнула, что нардепов лишили права законодательной инициативы.

Однако все заявления не дали результата – изменения в регламент, принятые якобы временно из-за большого количества поправок со стороны близких к Коломойскому депутатов, не отменили.

Закон о банках необходим для получения помощи Международного валютного фонда.

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Предыстория:

30 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении т. н. "антиколомойский" законопроект №2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Он предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

Однако противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали к нему рекордные более 16 тысяч поправок.

Фракция "Слуга народа" решила внести изменения в регламент Верховной Рады, которые позволят рассматривать большое количество поправок по особой процедуре.

16 апреля изменения приняли, приобщив к более раннему законопроекту. По словам спикера, изменения будут действовать на период карантина плюс 30 дней.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предполагал, что проголосовать во втором чтении за "банковский закон" депутаты успеют до 5 мая – и тогда в течение 3 недель Украина получит новый транш от Международного валютного фонда.