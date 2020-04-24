Курс валют: "черный" рынок, межбанк, обменники

24 апреля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:25 установились на уровне 27,14 - 27,16 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:25 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,14 - 27,16 гривни;

Евро - 29,21 - 29,23 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,05 - 27,40 гривни. Евро покупают по 28,94 гривни, продают по 29,52 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,23 - 27,35 гривни, евро - 29,20 - 29,39 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,27 - 27,38 гривни, евро - 29,23 - 29,41 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 24 апреля на уровне 27,01 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,42 гривни за евро (на 23 апреля - 29,41 гривни).

23 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,99 - 27,02 гривни за доллар.

23 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,09 - 27,13 гривни за доллар.

Экономическая правда