"Пока цены низкие": в ЕС считают, что Рада должна рассмотреть законопроект о запасах нефти

Европейская Комиссия считает, что в условиях снижения мировых цен на энергоресурсы Украине следует активизировать работу над законопроектом о создании минимальных запасов нефти и нефтепродуктов (МЗНН) и как можно быстрее направить документ на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом заявил руководитель группы поддержки Украины по вопросам энергетики и окружающей среды ЕК Торстен Воллерт, передает Интерфакс-Украина.

"ЕС поддерживал разработку законопроекта о создании национальных резервов нефти и нефтепродуктов. Этот законопроект, я думаю, готов. Когда он прошел одобрение министерства и сейчас, по моей информации, он лежит в Кабмине.

Мне кажется, что сейчас было бы важно для энергобезопасности страны, актуализировав при необходимости этот законопроект, внести его в Верховную Раду, чтобы она могла быстрее рассмотреть этот важный вопрос пока цены на нефть низкие", - сказал он, выступая в четверг на организованной Европейской бизнес ассоциацией онлайн-встречи.

Напоминаем:

Как сообщалось, работа над новым законопроектом о МЗНН, принятие которого дало бы старт процессу формирования запасов, а также проектам по развитию соответствующей инфраструктуры, продолжается в течение последних нескольких лет.

Соглашение об ассоциации с ЕС предусматривает для Украины обязательства согласно директиве 2009/119/ЕС сформировать к 2023 году и поддерживать минимальный запас нефти и нефтепродуктов на случай чрезвычайных ситуаций.

Резерв, который Украина должна обеспечить, эквивалентный 90 суток чистого импорта или 61 суткам среднесуточного потребления.

Bloomberg сообщает, что через несколько недель резервуары для хранения сырья могут быть заполнены, а котировки нефти могут упасть до минус 100 долларов.

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