Экспорт средств защиты от коронавируса запретили 80 стран — ВТО

Запрет или ограничения на экспорт перчаток, медицинских масок, спецкостюмов и других средств защиты от коронавируса ввели 80 стран мира.

Об этом сообщили во Всемирной торговой организации, передает "Интерфакс-Украина".

В докладе ВТО говорится, что экспорт запретили 72 страны-члены организации и 8 государств, не входящих в нее.

"Хотя введение ограничительных мер в отношении экспорта вполне понятно, отсутствие международного сотрудничества в этих сферах может привести к тому, что страны, которые зависят от импорта, будут отрезаны от остро необходимых медицинских товаров", - подчеркнули в ВТО.

Запреты и ограничения на экспорт в целом не разрешены в ВТО, хотя существуют исключения, которые позволяют принимать временные меры для предотвращения или облегчения критической нехватки продовольствия, которое имеет большое значение для страны-экспортера.

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