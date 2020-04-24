В каких городах и селах наиболее активно используют 4G — рейтинг от "Киевстар"

Самые активные пользователи 4G от "Киевстара" живут в небольших селах: среди рекордсменов, где один абонент использует в среднем наибольший объем интернета - села с населением 100-1000 человек.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевстара".

"В городах-лидерах рейтинга абоненты Киевстар используют в среднем вдвое меньшее количества мегабайт, чем в селах-рекордсменах. Ведь в городах лучше развита инфраструктура фиксированного интернета. А в 5 крупнейших городах абоненты используют мобильный интернет немного больше, чем в среднем по Украине - более 8000 Мб.

Вместе с тем, именно абоненты в этих 5 городах используют почти 30% всего мобильного интернета в сети оператора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди сел и поселков по количеству мегабайт в среднем на одного абонента "Киевстар" лидируют Лошакова Гута (Черниговская область, 41 380 Мб), Понятовка (Херсонская область, 37 330 Мб) и Ребедайловка (Черкасская область, 34 530 Мб).

Среди небольших городов - Скадовск (Херсонская область, 16 260 Мб), Голая Пристань (Херсонская область, 16 400 Мб) и Путивль (Сумская область, 15 590 Мб).

Среди крупнейших городов - Днепр (9 360 Мб), Одесса (8 880 Мб) и Киев (8 600 Мб).

Экономическая правда