"Антиколомойский" закон: Представителей МВФ пригласили в Раду

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа") подписал письмо к МВФ с приглашением присоединиться к обсуждению законопроекта о банках.

Источник: сайт Рады

Дословно: "В начале заседания председатель комитета Даниил Гетманцев проинформировал, что по инициативе членов Комитета подписал письмо к Международному валютному фонду с приглашением его представителей приобщиться к обсуждению законопроекта".