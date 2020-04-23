Новости 23 апреля: падение цены на газ, новая кредитная программа и смелое снижение ставки

О смелом снижении ставки. Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 10% до 8% годовых с 24 апреля 2020 года.

О "зеленом" тарифе. Служба безопасности сообщает об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенство ценообразования.

О ценах на бензин. Сети АЗС ОККО и WOG снизили цены на все виды топлива на 50 коп./л.

О снижении цены на газ. В апреле 2020 оптовая цена на газ для нужд населения снизилась до 2,9 грн за кубометр, что на 15% меньше, чем в марте и на 38%, начиная с января.

О новой кредитной программе. Кабинет министров на следующей неделе представит новую программу льготных кредитов "Новые деньги".

О долгах за электроэнергию. За последние три месяца участники рынка электроэнергии накопили "колоссальные" долги. Задолженность населения перед поставщиками электроэнергии составляет 4,7 млрд грн.

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