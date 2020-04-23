Чем занять себя дома во время карантина и во сколько это обойдется – исследование
Фитнес-ленту для тренировок дома можно купить за 170 грн, а настольные игры - от 100 грн.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами OLX.
В частности, гантели для тренировок можно выбрать среди 1670 объявлений, их средняя стоимость - 600 грн, ролик для пресса стоит примерно 250 грн, мяч для фитнеса можно найти за 200 грн.
Растения для дома стоят от 200 грн. В частности, в среднем за 200 грн можно купить гибискус, драцена обойдется в 250 грн, а за 300 грн можно приобрести монстеру.
Головоломки для детей стоят в среднем от 150 грн, а конструкторы - в среднем 250 грн (предложений - примерно 13 600).
Выбор настольных игр очень широк - 13 550 объявлений. Так, "Монополию" можно купить в среднем за 350 грн, а Jenga - за 210 грн.
Экономическая правда
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