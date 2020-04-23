Комитет рассмотрел 50% правок к "антиколомойскому" законопроекту

Финансовый комитет Верховной Рады 23 апреля продолжил рассмотрение поправок к "антиколомойскому" законопроекту о банках и прошел более 8628 поправок из 16586.

Об этом сообщает в Facebook заместитель председателя Комитета Ярослав Железняк.

"Итак, только что прошли на Комитете "экватор" - половину поправок в закон о банках. Сейчас на 8628 правке", - пишет он.

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Напомним:

Комитет рассматривает "антиколомойские" правки с 21 апреля.

Поправки к "антиколомойскому" законопроекту планируют рассматривать блоками. Более 16 тысяч правок, которые подали к законопроекту, возвели в одну таблицу.

После этого на подкомитете по вопросам финансов все поправки к законопроекту разбили на 63 абзацы. Раде будут предлагать проголосовать за каждый абзац, а не каждую правку.

30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

К этому законопроекту депутаты внесли 16 тысяч 335 правок. Больше всего предложений у монобольшинства, "слуги народа" подали более 13 тысяч поправок.

МВФ призвал для предоставления новой программы для Украины принять законы по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.

Бывший совладелец национализированного ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский заявил, что не причастен к внесению более чем 16 тысяч поправок к закону, который сделает невозможным возвращение ему этого банка.

Экономическая правда