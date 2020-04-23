Сеть супермаркетов "Сильпо" запустила собственную доставку в 45 городах Украины

Сеть супермаркетов "Сильпо" объявила о запуске собственной доставки товаров - проект стартовал в 45 городах Украины и позже будет охватывать все населенные пункты, где есть "Сильпо".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Выбрать товар и сделать заказ можно на сайте shop.silpo.ua. Доставка стоит 50 гривен и будет осуществлена ​​в 4-часовой временной промежуток, определенный гостем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сначала выбрали 45 городов, где малоразвиты курьерские службы.

"Города-миллионники, такие как Киев, Харьков или Днепр, будут приобщены к доставке чуть позже", - заявила директор по маркетингу "Сильпо" Екатерина Огуряева.

"Все работники, которые собирают заказы, а также курьеры, обеспечены масками, перчатками, антисептическими средствами и проходят ежедневный температурный контроль для безопасного осуществления доставки", - заверили в "Сильпо".

В начале проекта собственной доставки "Сильпо" беуть участие такие населенные пункты:

Бахмут, Белая Церковь, Бердянск, Борисполь, Бровары, Васильков, Вита-Почтовая, Вышгород, Днепрорудное, Дрогобыч, Дружковка, Каменец-Подольский, Коростень, Костополь, Краматорск, Кременчуг, Кропивницкий,

Лиманка, Лисичанск, Лозовая, Луцк, Мариуполь, Мелитополь, Миргород, Мукачево, Нежин, Овидиополь, Остер, Павлоград, Радомышль, Ровно, Самбор, Северодонецк, Славутич, Софиевская Борщаговка, Стоянка, Стрый, Теплодар, Тернополь, Ужгород, Фастов, Хмельник , Хмельницкий, Энергодар, Южноукраинск.

Экономическая правда