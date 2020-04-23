Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
23 апреля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 14:45 установились на уровне 27,03 - 27,07 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 14:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,01 - 27,04 гривни;
Евро - 29,13 - 29,17 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,98 - 27,32 гривни. Евро покупают по 28,94 гривни, продают по 29,52 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,21 - 27,30 гривни, евро - 29,23 - 29,40 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,20 - 27,32 гривни, евро - 29,24 - 29,42 гривни.
Напомним:
23 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,99 - 27,02 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 23 апреля на уровне 27,05 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,41 гривни за евро (на 22 апреля - 29,35 гривни).
Экономическая правда
Экономическая правда
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