НБУ о курсе гривни: У нас прогнозы есть, но мы их не публикуем

Нацбанк имеет плавающую политику курсообразования, а курс формируется рынком.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий на брифинге, отвечая на ​​вопрос, каким будет курс гривни осенью 2020 года.

"У Национального банка плавающая политика курсообразования. Курс формируется рынком. В НБУ, безусловно, есть прогнозы относительно курса, но мы их не публикуем, поскольку их могут воспринимать как цель.

В то же время цель НБУ - низкая и стабильная инфляция, а не удержание курса на определенном уровне", - сказал он.

"О динамики курса - много событий, которые за последнее время произошли, будут действовать разнонаправленно на курс, это и уменьшение экспорта (но одновременно и уменьшение импорта), уменьшается также потребительский спрос, есть определенные движения на рынке капитала", - добавил Чурий.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 23 апреля на уровне 27,05 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,41 гривни за евро (на 22 апреля - 29,35 гривни).

Экономическая правда