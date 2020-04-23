Карантин "бьет" по фермерам: тонны продукции проданы за бесценок или пропадают
Украинские фермеры констатируют значительное уменьшении спроса на продукцию и, вероятно, не смогут распродать все, что выросло, т.к большинство продукции реализуется через рынки, которые закрыты на карантин.
Об этом говорится в колонке для ЭП директора по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Екатерины Зверевой.
В Украине реализация плодоовощной продукции на 80% идет именно через рынки, на супермаркеты приходится не более 20%, и там большую часть всегда составлял импорт, ведь в сети достаточно высокие требования к стандартам упаковки, безопасности, объемов и качества и не каждый мелкий фермер может им соответствовать.
На фоне усиления карантинных мероприятий в Украине работают только отдельные оптовые рынки такие, как "Шувар" во Львове и "Столичный" в Киеве, на днях возобновил работу рынок в Великих Копанях - важнейший канал сбыта плодоовощной продукции для мелких и средних фермеров южных регионов страны, который был закрыт с 10 апреля.
В Украине уже начался сезон свежей зелени, уже есть земляника садовая, огурец, томат, молодой картофель и капуста. А фермеры терпят убытки.
Во-первых, из-за закрытия рынков тонны продукции проданы за бесценок на стихийных рынках или гниют на свалке.
Во-вторых, у населения резко упали доходы, а свежая продукция, такая как ягоды и фрукты, не является продукцией первой необходимости.Население Украины активно покупает продукты с большим сроком хранения и предпочитает запастись недорогой продукцией, потому что доходы резко упали.
В-третьих - свежая продукция не хранится долго, ее надо сразу реализовать, а стандартные каналы сбыта - такие как торговые точки, с которыми работали фермеры - HoReCa, а также рынки закрыты.
К усилению карантина много мелких и средних фермеров были ориентированы на оптового покупателя и могли реализовать свой объем свежей продукции в течение нескольких дней.
В-четвертых, супермаркеты не могут физически купить фермерскую продукцию во множестве мелких поставщиков
Читайте детальнее: Закрытые продовольственные рынки – перекрытый кислород фермерам
Экономическая правда.
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