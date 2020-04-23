Цены на нефть могут превысить уровень 40 долларов не ранее 4 квартала — эксперт

Наиболее распространенным сейчас есть мнение, что цены на нефть начнут существенно восстанавливаться во втором полугодии 2020 года, однако медленное восстановление баланса нефтяного рынка выглядит более вероятным.

Об этом заявил глава департамента группы UCU по корпоративному анализу Александр Мартыненко.

Но, по его словам, никакой ясности со скоростью такого восстановления нет, как нет и ясности с тем, как быстро начнут открываться экономики после спада пандемии, и как будут реагировать производители.

"Резкое снижение производства нефти, особенно сланцевой, может привести к восстановлению баланса рынка и рывка цен вверх уже в июне. Однако медленное восстановление баланса рынка выглядит более вероятным, в результате чего цены на нефть могут превысить уровень 40 долларов не ранее 4 квартала", - отметил он.

Мартыненко подчеркивает, что низкие цены на нефть несут Украине не только пользу.

"В падении цен на нефть для энергозависимой Украины безусловно есть положительный момент, поскольку это означает снижение стоимости импорта и сокращение торгового дефицита, а также снижение цен, прежде всего, на моторные топлива и, как следствие, ослабление инфляционного давления.

Но это также означает и резкое сокращение доходов предприятий энергетического сектора, ведь косвенно падение цен на нефть будет иметь негативное влияние на цены других энергоносителей - природного газа, угля. Как результат, могут значительно снизиться объемы производства энергосектора, его платежи в госбюджет, сократится занятость. И это сразу же отразится на украинской экономике в целом", - пояснил он.

Кроме этого, по словам эксперта, значительный избыток нефти на глобальном рынке может сохраняться как минимум в течение 2 квартала этого года. Как следствие, в этом квартале котировки нефти марки Brent могут находиться в диапазоне 20-30 долл за баррель и в определенные моменты могут опускаться даже ниже.

"Характер и сроки дальнейшего возможного восстановления цен на нефть угадать сейчас крайне сложно", - добавил он.

Напомним:

Через несколько недель резервуары для хранения сырья могут быть заполнены, а котировки нефти могут упасть до минус 100 долларов.

Цены на нефть начали восстанавливаться - фьючерсы на нефть марки Brent, которые накануне упали до 15,98 долларов за баррель, выросли на 10,76% до 21,41 доллара за баррель (по состоянию на 17:45 по Киеву).

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