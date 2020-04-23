Boeing из-за коронавируса планирует сократить 10% своих работников — СМИ

Авиакомпания Boeing планирует уволить 10% сотрудников подразделения гражданской авиации для уменьшения расходов в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на 2 источника.

"Увольнения затронут подразделение гражданской авации, который изготавливал самолет 737 MAX, который больше года не летает после двух катастроф с человеческими жертвами. Это подразделение также участвует в производстве самолетов 787 и 777", - говорится в сообщении.

По данным издания, сокращение рабочих мест может затронуть до 7000 работников - всего в Boeing работает более 160 тысяч человек по всему миру.

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